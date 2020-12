"손잡이 달린 포장·택배상자 늘어난다"…일명 '착한 손잡이'

내년 대형마트 자체상품 상자 82.9% 손잡이 설치

제조·택배·온라인 유통사도 동참…가이드라인 배포

[아시아경제 김보경 기자] 내년부터 대형마트, 택배사, 온라인유통사에서 사용하는 상자에 손잡이 설치가 확대된다. 택배기사 등 근로자의 작업환경 개선에 이바지할 것으로 기대된다.

고용노동부는 국내 주요 유통·제조사와 택배사, 온라인 유통업계와의 협의를 통해 내년부터 상자 손잡이 설치를 확대하기로 했다고 27일 밝혔다.

마트산업노조 등 노동계에선 반복적인 상자 운반작업이 근로자의 신체에 무리를 주고 있어, 이로 인한 근골격계질환 예방을 위해 상자 손잡이 설치를 요청해왔다.

이에 고용부는 올해 초부터 주요 대형마트, 제조업체와 상자 손잡이 설치 관련 업체의 애로를 청취하고, 개선방안을 협의했다.

그 결과 이마트, 홈플러스, 롯데마트 등 대형 유통업체는 자체상품(PB상품)에 대한 손잡이 설치율을 기존 평균 9.0%에서 올해 말 20.6%로 확대했다. 내년에는 자체상품 상자의 손잡이 설치율을 82.9%까지 끌어올리기로 했다.

제조업체에서는 손잡이 설치가 가능한 제품의 상자에 우선 도입하기로 했다. 손잡이 구멍을 설치할 경우 벌레 등 이물질이 유입되거나 일부 제품은 손상 가능성이 있기 때문이다.

LG생활건강, CJ제일제당, 동원F&B, 대상 등 주요 제조업체는 이번 설 선물세트 중 손잡이 설치가 가능한 127종에 손잡이를 설치하고, 내년에는 일반제품의 손잡이 설치율을 기존 1.6%에서 7.8%로 확대하기로 했다.

일부 제조사는 향후 제품 포장을 설계할 때 근로자의 작업 편이성을 고려하는 방향으로 디자인 절차를 변경할 계획이다.

아울러 고용부는 CJ대한통운, 롯데글로벌로지스, 한진택배, 로젠택배 등 주요 택배사를 비롯해 쿠팡, SSG, 마켓컬리 등 온라인유통사와 상자 손잡이 확대 방안을 협의했다.

그 결과, 내년 주요 택배사는 67만개의 상자에 손잡이를 설치하고 온라인유통사는 47만5000개의 상자에 손잡이를 설치하기로 했다.

냉동식품 등 손잡이 설치가 어려운 제품의 포장 상자에는 별도의 묶는 끈이나 기타 보조도구 제공 등의 대안을 검토한다.

고용부는 상자 손잡이 적용대상, 기본원칙, 손잡이 모양과 위치 등이 소개된 '상자 손잡이 가이드'를 배포할 방침이다. 이러한 상자 손잡이를 '착한 손잡이'로 이름 붙이고 표시를 만들어 상자에 부착할 수 있도록 했다.

이재갑 고용부 장관은 "착한 손잡이가 정착되도록 다양한 대안을 지속적으로 마련하겠다"며 "이제 소비자들도 노동자를 배려하는 기업과 상품을 선택해 주시기를 바란다"고 말했다.

고용부는 업계의 작업환경 개선 노력 이행 상황을 점검하고, 건설업 등 다른 업종에도 확산되도록 업종별 협의와 지도·점검을 실시할 계획이다.

세종=김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr