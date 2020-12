손톱보다 작다…LGU+, IoT 기기용 양자보안칩 개발

ICTK 홀딩스·EYL·LG CNS와 협력해 개발

내년 상반기 상용화…드론·CCTV 등에 적용

[아시아경제 한진주 기자] LG유플러스가 사물인터넷(IoT) 기기용 양자보안칩 개발에 성공했다.

27일 LG유플러스는 보안 시스템온칩(SoC) 개발 기업 아이씨티케이 홀딩스, 정보 보안 스타트업 이와이엘(EYL), LG CNS와 IoT 단말용 양자보안칩 개발에 성공했다고 밝혔다.

양자 보안이란 예측이 불가능하고 패턴이 없는 순수한 난수를 생성해 암호화 키 중복 ·예측을 방지하는 기술이다. 기존 IoT 기기에 사용하던 보안 기술인 ‘순수 난수 생성기와 비교해 암호의 무작위성이 높아 해킹 위협에서 더욱 안전하다.

3사의 양자보안칩은 3사는 이러한 양자 난수 생성기(QRNG)를 보안칩과 합쳐 하나의 칩 안에서 서로 데이터를 주고받는다. 각각의 칩으로 구성돼 외부에서 신호를 주고받던 과거와 달리 정보 탈취 가능성이 거의 없어 사생활 침해·정보유출을 방지할 수 있다.

두 기능을 하나의 칩으로 만들어 사이즈도 기존 칩보다 절반으로 줄었다. 칩의 크기는 가로 3mm, 세로 3mm로 손톱 보다 작은 수준이다. 소형 사물인터넷 기기에도 유용하게 쓰일 전망이다. 3사는 내년 상반기 중 실제 사용 중인 IoT 기기에 양자보안칩을 적용할 수 있을 것으로 예상하고 있다.

양자보안칩은 3사의 기술력을 유기적으로 결합해 만들어졌다. 이와이엘은 약 3mm 크기의 QRNG를 개발하고, 아이씨티케이 홀딩스는 자사의 보안칩(PUF)을 입혀 하나의 양자보안칩으로 제각했다. LG유플러스와 LG CNS는 이 칩을 IoT 기기에 사용하기 위한 소프트웨어 툴을 설계하고 만들었다. 양자보안칩은 IoT 기기의 데이터를 안전하게 저장하고 펌웨어 무결성 검증, 장비를 켤 때 공격을 검증하는 '시큐어 부트' 등의 기능을 제공한다.

전영서 LG유플러스 기업서비스개발담당은 "IoT 시장 선두주자로서 고객 사생활 침해와 정보 유출을 방지하고자 이번 기술 개발에 주력했다"며 "향후 보안에 민감한 자율주행차, 드론, 기업·홈CCTV 등에 조속한 시일 내에 적용될 수 있도록 힘쓰겠다"고 말했다.

