코로나 확진자 폭증에 의료진 '비명'…"주먹구구식 인력 지원 대책 안돼"

[아시아경제 정동훈 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 3차 유행에 따라 확진자가 급증하면서 의료 현장에서 부족한 인력과 시설로 인해 환자들이 적절한 치료를 받지 못하고 있다는 지적이 제기도ㅒㅆ다.

전국보건의료산업노동조합는 최근 서울 영등포구 보건의료노조 사무실에서 기자회견을 열고 "최근 수도권을 중심으로 코로나19 환자가 급증하며 중증도별로 적절한 의료기관 확보가 이루어지지 않고 있다"며 "전담병원으로 지정된 대부분의 지방의료원 등 지역 공공병원의 경우 중환자 치료에 적합한 시설과 장비를 비롯해 인력마저 부족하다"고 전했다.

특히 중환자 병상의 부족으로 인해 많은 전담병원에서 중환자들이 적절한 치료를 받지 못하고 전원을 대기하고 있다는 것이 노조의 설명이다. 노조는 "문제의 가장 큰 원인은 중증환자 병상을 미리 충분히 확보하지 못했다는 점"이라고 지적했다.

최근 3차 유행에 따라 코로나19 환자 중에는 요양·치매환자나 정신질환자, 거동불편 환자들의 입원이 폭발적으로 늘고 있지만 환자 상태별로 필요한 인력에 대한 기준조차 마련되지 않았다. 그 결과 치매와 거동이 불편한 코로나 환자의 식사 수발과 기저귀 교체·화장실 청소까지 의료진들이 도맡으면서 전담병원 간호사들이 탈진 상태로 내몰리고 있다는 것이다.

노조는 "환자 중증도를 분류하고 전원 시스템을 체계해, 중증환자 치료를 위해 상급종합병원으로의 신속한 전원 조치가 이루어질 수 있도록 하는 감염병 진료체계 정비가 필요하다"며 "진료체계가 효율적으로 작동돼야 중환자 치료 공백을 없앨수 있고 경증환자 병상도 확보할 수 있다"고 지적했다.

이들은 특히 코로나19 전담병원으로 지정된 일부 의료원의 경우 간호사 월급이 257만원에 그치지만, 파견 간호사의 경우 930만원을 받는다는 점을 지적하며 "코로나19에 대응해 온 현장 보건의료인력의 사기 저하와 박탈감 심화로 인해 심각한 갈등 소지로 작용하고 있는 문제를 해결해야 한다"고 촉구했다.

노조는 "주먹구구식 인력 지원 대책으로는 더 안 된다"며 "기존 보건의료 인력에 대한 적절한 지원 방안이 마련되지 않는다면 심신이 지친 기존 노동자들이 현장을 지킬 이유가 사라진다"고 말했다.

