안양·춘천·울산에 '스마트슈퍼' 3개 추가 개점

낮에는 유인, 야간에는 무인 운영

내년부터 지자체와 협업 연간 800개, 2025년까지 4000개 도입

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업부(장관 박영선, 이하 중기부)는 28일 안양, 춘천, 울산에 '스마트슈퍼' 3개 점포를 추가로 개점한다고 밝혔다. 스마트슈퍼 지원사업은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 비대면 소비가 확대되는 상황에서 동네슈퍼 경쟁력 강화를 위해 올해 시범 추진돼 9월 1호점(서울 사당), 11월 2호점(서울 여의도)을 오픈한 바 있다.

스마트슈퍼는 낮에는 유인으로 야간은 무인 운영되는 혼합형 점포로 무인 출입장비, 무인 계산대, 보안시스템 등 스마트기술·장비 도입과 디지털 경영을 기반으로 한 새로운 동네슈퍼 모델이다. 개장 이후 일 평균 매출이 1호점은 25.4%, 2호점은 18.6% 증가했고, 2호점의 경우 점주 혼자 운영해 점심을 급하게 해결하고 화장실도 자주 못가는 형편이었지만 스마트슈퍼 전환으로 이러한 문제를 해결하는 등 삶의 질이 향상되는 효과가 있었다.

중기부는 올해 스마트슈퍼 시범점포를 운영한 후, 내년부터는 지자체와 협업해 연간 800개, 2025년까지 4000개의 스마트슈퍼 육성을 추진할 계획이다. 배석희 중기부 소상공인경영지원과장은 "코로나19로 어려운 상황에서 보다 많은 동네슈퍼가 스마트화 기술 도입을 통해 매출 향상과 여유 있는 삶을 누릴 수 있기를 바라며, 조만간 스마트 기술·장비 보유 기업을 발굴해 동네슈퍼에 정보를 제공할 예정"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr