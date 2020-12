의협 "국가의료 위기…민관 합동체제 출범해야"

[아시아경제 서소정 기자] 대한의사협회(의협)는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 하루 1000명 내외 발생하는 현 상황은 의료계가 감당하기 역부족이라며 '국가의료 위기선언'을 했다.

최대집 의협 회장은 23일 서울 용산구 임시회관에서 국가의료 위기선언 기자회견을 갖고 "의료진 피로 누적과 병상 확보의 어려움은 물론이고, 중증환자 치료와 응급의료체계의 붕괴마저 목전에 와있는 지경"이라고 말했다.

최 회장은 "현재 정부는 모든 의료역량을 코로나19에 맞출 것을 요구하고 민간의료기관에 코로나19 환자를 위한 병상 확보를 명령했다"면서 "지나치게 코로나19의 치료에만 몰두하는 경우 코로나19가 아닌 다른 질환을 앓고 있는 환자들의 생명을 위협할 수 있다"고 지적했다.

의협은 정부가 코로나19 국가 의료위기 극복을 위한 국가 긴급의료위원회를 구성해 종합대책을 수립할 것을 제안했다.

최 회장은 "코로나19와 일반질환 중환자 의료체계, 필수응급의료체계 붕괴 대책, 의료인력 확보가 최우선 긴급 과제"라면서 "의료 전문가들이 포함된 민관 합동체제가 출범돼야 한다"고 말했다.

아울러 정부와 의료계, 국민 모두가 합심해 위기를 극복할 때라고 강조했다.

최 회장은 "지금의 국가의료 위기 상황을 극복하지 못한다면 코로나19 관리는 물론이고 중환자를 포함한 일반의료도 붕괴된다"면서 "앞으로도 지금처럼 절대 긴장의 끈을 놓지 말아주시기를 부탁드린다"고 덧붙였다.

