윤희숙 "대통령 지시에도 복지부·질청 말 안들었단 얘긴가…책임 대통령이 져야"

[아시아경제 이지은 기자] 윤희숙 국민의힘 의원이 '문 대통령이 백신확보를 4월부터 지시했다'는 청와대의 발표에 "정부의 궁극적인 책임은 대통령이 국민에게 져야 한다"며 비판했다.

윤 의원은 23일 페이스북을 통해 "대통령이 10번도 넘게 지시해도 보건복지부와 질청(질병관리청)이 말을 안 들어먹었다는 얘기를 하고 싶었던 걸까"라며 이같이 말했다.

그는 "대통령은 행정부의 수장"이라며 "국민에게 불안과 실망을 줬으면 정부의 수장이 사과를 하고, 앞으로의 대응 경로를 제시하며 불안을 잠재워야 하는 문제"라고 지적했다.

윤 의원은 "'대통령에겐 아무 잘못이 없어'라는 말의 내용도 적절하지 않지만, 국민들을 더 불안하게 만드는 것은 주변인들이 저런 말을 하는 구조"라며 "궁극적인 책임을 져야 한다는 사실로부터도 대통령을 분리시키는 것이 그를 보호하고 보좌하는 길이라고 생각하는 사람들에 둘러싸여 있다면 그는 도대체 어떤 정보를 전달받고 있는 것일까"라고 반문했다.

윤 의원은 문 정부 들어 정부 발표 자료에서 의미있는 내용은 없고 장밋빛 선언으로만 가득 차 있다며 "오직 한 사람만을 의식해 만든 자료라는 점이 명확하다. 예전과 달리, 이젠 시장이나 학계의 어느 누구도 정부의 경제정책방향 발표에 관심을 기울이지 않는다"고 지적했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr