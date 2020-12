[클릭 e종목]"한솔홀딩스, 구조조정 작업 성과...주주가치 제고"

[아시아경제 박지환 기자] IBK투자증권은 23일 한솔홀딩스에 대해 구조조정 작업 성과가 주주가치 제고에 도움이 될 것이라며 투자의견 '매수'와 목표주가 5600원을 제시했다.

김장원 IBK투자증권 연구원은 "한솔홀딩스는 지주로 전환한 이후 지배구조에 적지 않은 변화가 있었다"며 "아트원제지, 한솔신텍, 한솔개발에 이어 한솔이엠이도 올해 종속기업에서 제외됐다"고 밝혔다. 지금까지는 수익성이 낮거나 불안정한 기업을 대상으로 수익성 개선의 목적인 큰 구조조정이었다면 앞으로는 성장이 주 목적인 변화가 있을 것이란 전망이다.

김 연구원은 "로지스틱스가 작은 물류회사를 인수했고, 제지가 제품 라인업을 수익성이 좋은 특수지로 전환하고 테크닉스가 저수익사업을 정리하는 수익성 개선을 위한 변화가 있었다"고 설명했다.

이 같은 변화는 주주가치 제고에도 큰 도움이 될 것이란 분석이다. 그는 "한솔홀딩스가 계열사 지분 매각으로 갖게 된 700억원 가까운 현금은 자체사업의 투자자금 혹은 성장여력이 높은 계열사의 지분 추가 확보 자금으로 사용할 가능성이 있다"며 "이는 주주가치에 도움이 될 것으로 보인다"고 강조했다.

