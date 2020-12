美워싱턴 의대 "코로나19, 혈뇌장벽 뚫는다"…네이처 신경과학에 논문

[아시아경제 이기민 기자] 신종 코로나바이러스(코로나19)가 뇌에서 이물질 차단 기능을 하는 혈뇌장벽(BBB)을 통과한다는 동물 실험 결과가 나왔다.

일부 코로나19 환자에게서 브레인 포그(brain fog) 등 인지 장애가 일어나는 이유를 설명할 수 있다는 점에서 주목된다.

21일 주요 외신들에 따르면 미국 워싱턴 의대 연구진이 수행한 이 연구 결과는 최근 '네이처 신경과학(Nature Neuroscience)'에 논문으로 실렸다.

브레인 포그는 머릿속에 안개가 낀 것처럼 멍한 느낌이 지속하면서 집중력 및 기억력 감퇴, 식욕 저하, 피로감, 우울증 등이 나타나는 증상을 말한다.

미국 과학진흥협회(AAAS) 사이트에 공개된 논문 개요 등을 살펴보면 코로나19의 세포 감염에 중요한 역할을 하는 스파이크 단백질은 뇌의 염증 유발에도 관여했다.

논문의 제1 저자인 윌리엄 뱅크스 의학 교수는 "스파이크 단백질의 유도 작용으로 뇌가 사이토카인과 염증 유발 부산물을 분비하는 듯 하다"며 견해를 밝혔다.

뇌의 염증이 브레인 포그의 원인으로 지목되고 있다. 영국 버밍엄대 연구진은 지난해 11월 뇌 신경회로 염증이 브레인 포그와 연관돼 있다는 요지의 논문을 발표했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr