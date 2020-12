[아시아경제 박종일 기자] ◆서울 도봉구 <5급 승진내정자>▲김영석(감사담당관) ▲심재열(기획예산과) ▲김동현(도시재생과) ▲박효진(어르신장애인과) ▲송명선(가로관리과)(2021년7월1일자)

박종일 기자 dream@asiae.co.kr