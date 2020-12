울산교육청, 학교폭력 예방을 위한 적극 대화 나서

울산 강북교육지원청, 학교폭력 관계기관 상설협의회

[아시아경제 영남취재본부 홍정환 기자] 울산 강북교육지원청은 2020년 하반기 학교폭력 관계기관 상설협의회를 18일 열었다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 유행하는 중에도 계속 일어나는 학교폭력에 대응하기 위해 경찰서와 교육청 간의 업무 협의는 상시로 진행해 왔다.

이날 협의회에는 강북 학생생활회복지원센터 학교폭력 업무담당자, 울산동부경찰서, 울산북부경찰서, 울산중부경찰서 여성청소년과의 학교폭력전담경찰관(SPO)이 참석했다.

학교폭력 예방 및 사안 처리에 대한 공동 대응, 2020학년도 업무추진 상 어려움, 2021학년도 업무연계 방안 및 상호 협조 사항 등을 의논했다.

협의회를 통해 학교폭력 예방을 위한 기관별 추진 실적과 향후 계획에 대한 정보 공유, 교육지원청과 경찰서 간 학교폭력 공동대응 체제 마련으로 학교폭력 사안 처리의 전문성을 높일 수 있을 것으로 기대한다.

2021학년도에는 학교폭력에 대한 신속 대응으로 교육청과 SPO가 함께 학교에 방문해 컨설팅 형태의 지원을 강화하기로 했다.

강북교육지원청 관계자는 “학교폭력을 예방하기 위해서는 학교와 가정에서뿐만 아니라, 경찰서 및 관계기관의 큰 협조가 있어야 가능한 일”이라며 “적극적인 지원과 협조로 평화로운 강북교육 실현해 나가겠다”고 말했다.

영남취재본부 홍정환 기자 siggeg1391@asiae.co.kr