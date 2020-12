정부, 문예위 위원 후보자 공개 모집

내달 4일까지 이메일·우편 접수

문화체육관광부는 한국문화예술위원회 음악·무용·문화일반 분야 위원 후보자를 공개 모집한다고 21일 전했다. 다음 달 4일까지 응모원서, 직무수행계획서 등을 이메일 또는 우편으로 제출하면 된다. 문화예술 창작 및 연구·기획 분야나 문화예술분야 관련 단체에서 10년 이상 활동했다면 누구나 응모할 수 있다. 문화예술에 관한 식견을 갖춘 법조·교육·언론·경제계 종사자도 가능하다.

문예위는 '문화예술진흥법' 제20조에 따라 마련된 기구다. 문화예술 진흥을 위한 사업과 활동을 지원한다. 위원들은 원활한 이행을 위해 사업 기본계획 등의 수립·변경 사항, 위원회 운영계획 수립·시행 사항 등을 심의 및 의결한다. 문체부는 공정하고 투명한 후보자 추천과정을 위해 민간위원으로 구성된 추천위원회를 구성한 바 있다. 서류와 인터뷰 심사를 통해 최종 후보자 두 배수를 문체부 장관에게 추천하는 조직이다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr