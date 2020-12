서정협 서울시장 권한대행이 21일 서울시청 기자실에서 23일 0시부터 내달 3일까지 5인 이상 집합 금지 발령과 관련해 기자회견을 하고 있다./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.