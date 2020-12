삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 72,700 전일대비 300 등락률 -0.41% 거래량 16,157,841 전일가 73,000 2020.12.21 13:55 장중(20분지연) 관련기사 삼성의 미래로 급성장하는 '파운드리'내년 스마트폰 1위 굳히기…더 촘촘해진 갤럭시 라인업기관·외국인 동반 매도…코스피·코스닥 하락세 close 는 21일 오후 1시 30분 현재 전일보다 0.41% 내린 7만 2700원에 거래되고 있다. 거래량은 1547만 1032주로 전일 거래량 대비 89.11% 수준이다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 72,700 전일대비 300 등락률 -0.41% 거래량 16,157,841 전일가 73,000 2020.12.21 13:55 장중(20분지연) 관련기사 삼성의 미래로 급성장하는 '파운드리'내년 스마트폰 1위 굳히기…더 촘촘해진 갤럭시 라인업기관·외국인 동반 매도…코스피·코스닥 하락세 close 는 글로벌 IT기업으로 알려져 있다.

12월 17일 대신증권의 이수빈 박강호 연구원은 '상향 요인은 1) 21년 연간 영업이익 45조원으로 상향 조정, 2) DRAM 반도체 업사이클 진입으로 반도체 사업부 멀티플 상향 조정에 기인. 21년 하반기 NAND 더블스택 176단, 22년 하반기 더블스택 220단 적용 예상. 더블스택 첫 도입 시 초기 수율 확보에 비용 발생할 것으로 예상하나 안정화된 후 220단 부터는 원가 격차 확대 예상. 21년 NAND 설비투자는 최소 85K/월 전망.

'이라며 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 72,700 전일대비 300 등락률 -0.41% 거래량 16,157,841 전일가 73,000 2020.12.21 13:55 장중(20분지연) 관련기사 삼성의 미래로 급성장하는 '파운드리'내년 스마트폰 1위 굳히기…더 촘촘해진 갤럭시 라인업기관·외국인 동반 매도…코스피·코스닥 하락세 close 의 목표가를 9만 5000원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 72,700 전일대비 300 등락률 -0.41% 거래량 16,157,841 전일가 73,000 2020.12.21 13:55 장중(20분지연) 관련기사 삼성의 미래로 급성장하는 '파운드리'내년 스마트폰 1위 굳히기…더 촘촘해진 갤럭시 라인업기관·외국인 동반 매도…코스피·코스닥 하락세 close 를 1057만 5368주 순매수 했고, 외국인과 기관은 각각 814만 3201주 순매도, 237만 2909주 순매도 했다.

※자료출처 : 인공지능 투자 비서 AI라씨로



※ 이 기사는 아시아경제와 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.









아경봇 기자 r2@asiae.co.kr