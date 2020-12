英 변종코로나 공포에 너도나도 '빗장걸기'...유럽 이어 중남미도 합류(종합)

변종 코로나 유입우려...영국행 비행기, 교통편 차단

영국, 크리스마스 연휴때도 봉쇄 유지..."통제 어렵다"

[아시아경제 이현우 기자] 영국에서 기존 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)보다 전염력이 강력한 변종 바이러스가 확산되고 있다는 소식에 유럽, 중남미 등 세계 각국이 변종 유입을 차단하기 위해 영국에 대한 빗장 걸기에 나섰다. 유럽연합(EU) 차원에서 27개 회원국 전체가 영국에 대한 봉쇄조치에 나설 가능성도 제기된다. 영국 정부도 일일 확진자가 사상 최대치를 경신하는 등 변종에 의한 확산세가 심각해지자 크리스마스 연휴 기간 한시적으로 완화하려던 봉쇄조치를 계속 유지하겠다고 밝혔다.

20일(현지시간) AP 통신 등 외신에 따르면 프랑스와 독일을 비롯해 이탈리아, 네덜란드, 벨기에, 오스트리아, 아일랜드, 체코, 루마니아 등 유럽 각국에서 영국과의 항공편 등 교통로를 통제하고 심한 경우 물류까지 금지한다고 밝혔다. 콜롬비아, 엘살바도르 등 중남미 일부 국가들도 발 빠르게 영국발 입국을 제한하고 나섰다.

가장 강력한 국경봉쇄조치를 내린 프랑스에서는 이날부터 48시간 동안 도로와 항공, 해상, 철도 등 모든 교통로를 통제하고 인적 교류는 물론 화물 운송도 모두 금지한다. 독일 정부도 화물기를 제외한 영국과의 모든 항공편을 금지시켰다. 네덜란드 정부는 내년 1월1일까지 영국에서 들어오는 모든 항공기편을 폐쇄한다고 밝혔고, 이탈리아는 최근 14일 내 영국을 체류했거나 경유한 사람들의 입국을 금지한다고 밝혔다. 체코 정부도 지난 2주 동안 영국에 24시간 이상 머무른 뒤 입국하는 사람들에 대해 격리조치가 시행될 것이라고 발표했다. 영국 런던과 벨기에 브뤼셀, 네덜란드 암스테르담 사이를 운행하는 유로스타 열차도 21일부터 취소된다.

EU 회원국인 27개국 전체가 영국에 대한 봉쇄조치를 내릴 수 있다는 가능성도 제기되고 있다. AFP 통신에 따르면 EU 집행위원회는 21일 영국의 변종 코로나19 문제에 대한 회원국 긴급회의를 소집했으며, 이 자리에서 영국에 대한 공동 봉쇄조치 등에 대한 각국의 의견이 조율될 예정이다.

영국 정부도 크리스마스 전후 5일간 봉쇄조치를 완화하겠다는 기존 발표를 철회하고 강력한 봉쇄조치를 이어가기로 했다. 맷 핸콕 영국 보건부장관은 이날 영국 스카이(Sky)뉴스와의 인터뷰에서 "런던과 잉글랜드 남동부 지역에 대한 4단계 봉쇄조치는 한동안 계속 이어질 것"이라며 "새로운 변종이 기존 코로나19보다 약 70% 빠르게 전파되는 것을 감안하면 백신 접종이 대규모로 이뤄지기 전까지 통제가 매우 어려울 것"이라고 밝혔다.

전염력이 강력한 변종 바이러스의 영향으로 영국에서 코로나19 확산세는 맹위를 떨치고 있다. 영국 보건당국은 이날 일일확진자가 3만5928명 증가해 사상최대치를 또다시 경신했다고 밝혔다. 일일사망자는 326명을 기록했다. 미국 존스홉킨스대학의 코로나19 통계에서 영국의 누적확진자는 204만6161명, 누적사망자는 6만7503명으로 집계됐다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr