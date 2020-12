광주 북구, 장학생 153명에게 1억 4700만 원 장학금 지급

[아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 광주광역시 북구(구청장 문인)와 (재)광주북구장학회(이사장 허정)는 2020년 장학금으로 총 1억4700만 원을 지급했다고 21일 밝혔다.

앞서 북구는 올해 장학생으로 성적우수 장학생 73명을 비롯해 저소득 장학생 59명, 특기장학생 2명, 다문화·다자녀·봉사·선행·효행 특별 장학생 19명 등 153명을 선발했다.

특히 그동안 교육 사각지대에 놓여 있던 학교 밖 청소년을 장학생으로 선발해 꿈을 키워가는 청소년이면 누구나 장학생으로 선발될 수 있는 기회를 제공했다.

장학증서 수여식은 코로나19 확산 방지와 학생들의 안전을 위해 장학증서를 집으로 보내는 방식의 비대면 수여식이 이뤄졌으며 장학생들은 장학증서와 함께 찍은 사진을 보내오면서 고마움을 전달했다.

문인 북구청장은 “인재 양성과 교육환경 개선 등을 위해 설립된 (재)광주북구장학회가 알찬 결실을 맺어 가고 있다”며 “앞으로도 우수한 인재 발굴과 생활이 어려운 학생들에게 꿈과 희망을 심어 줄 수 있는 장학사업을 추진하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

