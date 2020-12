김태년 “중대재해법·생활물류법 입법 속도내야” 野에 의사일정 협의 제안

[아시아경제 전진영 기자] 김태년 더불어민주당 원내대표는 21일 중대재해법과 생활물류법 입법에 속도를 내야한다며 야당인 국민의힘에 국회 의사일정 협의를 제안했다. 국회 본회의와 상임위원회를 열어 하루 빨리 법안을 통과시키자는 취지다.

김 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 “국민의 숙제를 여야가 함께 풀어가야한다”며 “야당에게 상임위와 본회의 등 임시회 의사일정 협의를 정중하게 제안드린다”고 말했다.

그는 “임시국회에서 처리해야할 중요한 민생입법 과제가 남았다”며 “건설현장 등 산업현장의 인명피해가 끊이지 않고 일어나고 있다”며 “민주당은 지난주 정책의원총회를 열고 중대재해법을 논의했다”고 밝혔다. 이어 “(해당 법안은) 국민의힘을 포함해 여야 모두 입법을 약속했다”며 “여야가 머리를 맞대고 하루빨리 입법에 속도를 내야한다”고 강조했다.

김 원내대표는 “필수 노동자 보호 입법도 서둘러야 한다”며 생활물류방지법의 입법도 촉구했다. 그는 “택배 노동자 과로사 방지법인 생활물류법은 당사자 간 이견과 쟁점이 대부분 정리 돼 입법의 조건이 충분히 무르익었다고 판단한다”며 “생활물류법 등 필수노동자를 체계적으로 지원하는 입법을 신속히 추진해야 한다”고 말했다.

그러면서 “(의사일정 협의 제안에) 야당도 응해서 국민들께 책임을 다하는 모습을 보여주시기 바란다”며 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 위기 속에서 국민에게 힘이 되는 일하는 국회를 만들 수 있도록 협력을 촉구한다”고 덧붙였다.

