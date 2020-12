경복궁·건춘문 '메인 조명 점등식'…'메리 K-마스 라이브' 시작

"국민과 소상공인 조금이나마 치유와 위안 받기를..."

[아시아경제 김대현 기자] ‘메리K-마스 라이브 마켓’의 시작을 알리고 새로운 봄을 기원하는 등불이 경복궁에 켜진다.

중소벤처기업부는 오는 19일 오후 5시30분부터 20분 동안 서울 종로구 경복궁 건춘문에서 '메인 조명 점등식'을 진행한다고 18일 밝혔다. 이날부터 27일까지 진행되는 '메리 K-마스(Merry K-MAS) 라이브 마켓'을 알리려는 목적이다.

박영선 중소벤처기업부 장관, 김영종 종로구청장, 김임용 소상공인연합회 회장 직무대행, 정윤숙 한국여성경제인협회 회장, 하현수 전국상인연합회장, 조봉환 소상공인시장진흥공단 이사장, 정진수 중소기업유통센터 대표 등 7명이 이 행사에 참여한다.

이번에 조성된 경관 조명은 아치문 형식의 장식, 도로와 가로등의 눈꽃 결정체 및 샹들리에 형상의 배너 조명 설치 등 동·서양 문화가 공존하는 것이 특징이다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 종식과 ‘새로운 봄날을 맞이하자(建春·건춘)’는 기원의 의미도 담았다.

행사장 참석자는 코로나19 확산에 따른 강화된 방역 조치로 크게 제한했다. 대신 언론매체와 유튜브를 통해 경복궁 건춘문 등 삼청로 거리를 담은 영상을 비대면·온라인으로 볼 수 있도록 했다.

박영선 중기부 장관은 “삼청로를 동·서양이 어우러지도록 해 세계에서 유일한, 그리고 가장 아름다운 크리스마스 거리로 꾸몄다”면서 “이를 통해 코로나19로 지친 국민과 소상공인분들이 조금이나마 치유와 위안 받기를 희망한다”고 말했다.