中 언론, 이효리·이수근 저격…"역사 지식 부족, 선 넘고 모욕 줬다"

"한국 예능계, 왜 자꾸 中 괴롭히나"

[아시아경제 김봉주 기자] 중국에서 '한국 연예계가 역사·문화 지식 부족으로 중국을 모욕하고 있다'는 보도가 잇따라 나오고 있다.

17일 중국 관영 환구시보의 영자 자매지 글로벌타임스에서는 '왜 한국 팝스타들은 거듭된 모욕으로 중국 팬들의 감정을 상하게 하는가'라는 제목의 기사가 나왔다.

전날에는 환구시보가 '한국 예능계 왜 자꾸 중국을 괴롭히나'라는 기사를 냈다.

글로벌타임스는 '어리석은 행동'이라는 부제목과 함께 SBS 예능프로그램 런닝맨과 가수 이효리·황치열, 개그맨 이수근 등을 언급하며, 한국 연예계는 최근 몇 년간 런닝맨처럼 정치적 이슈에 대해 중국의 마지노선을 건드렸다고 비난했다.

글로벌타임스는 "런닝맨이 최근 중국 국기와 대만 국기를 나란히 배치한 게임 지도를 사용해 중국 네티즌들 사이에서 분노를 일으켰다"고 했다.

앞서 런닝맨은 지난 6일 출연진들이 보드게임 '블루마블'을 하는 내용을 방송에 내보냈는데, 중국 매체들은 중국의 오성홍기와 대만의 '청천백일만지홍기'가 나란히 배치된 것을 두고 문제삼은 것이다.

이에 대해 중국 네티즌들은 런닝맨이 '하나의 중국' 원칙을 어겼다고 지적했다.

또 가수 이효리가 지난 8월 MBC '놀면 뭐하니' 방송에서 "마오 어떤 것 같냐"며 농담한 것도 문제삼았다.

이와 관련해 글로벌타임스는 "일부 중국 네티즌은 중국 연예인들이 이순신 장군이나 세종대왕의 이름을 사용하면 한국인들의 기분이 어떨지 궁금해했다"며 반문했다.

그러면서 "일부 한국 연예인들이 중국과 부적절한 발언을 하는 게 드물지 않고 한국에서 중국 관련 콘텐츠와 공연은 자주 관객들을 즐겁게 만드는 데 이용되고 있다"고 지적했다.

이 매체는 중국 전문가들을 인용해 "한국 연예인들이 어린 나이에 입문해 문화를 공부할 시간이 없어 부적절한 발언을 하기 쉽게 되는 경향이 있다고 평가했다"고 보도했다.

또 글로벌타임스는 "중국에서 연예인 보수는 한국의 몇 배에 달해 한국으로서는 포기할 수 없는 시장"이라며 "많은 한국 연예기획사들은 소속 연예인들에게 중국의 정치, 역사 등에 대해 논의하지 말라고 경고할 것"이라고 했다.

이수근에 대해서는 "유명한 코미디언 이수근은 이목을 끌기 위해 종종 '가짜 광동어'를 한다"면서 "일부 프로그램과 광고는 중국을 놀리는 데 있어 지켜야 할 선을 넘고, 심지어 모욕을 줬다"고 주장했다.



환구시보는 지난10월 방탄소년단(BTS)의 밴플리트상 수상 소감과 관련해 "중국군의 희생을 무시했다"며 논란을 일으킨 바 있다.

한편 중국 매체의 연이은 한국 연예계 비난 보도는 한류에 대한 시기 때문이라는 해석도 나온다.

