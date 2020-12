[아시아경제 임혜선 기자] 롯데쇼핑의 헬스앤뷰티(H&B) 스토어 롭스가 롯데마트에 흡수 통합된다.

롯데쇼핑은 17일 이사회를 열고 마트 사업부에 롭스 사업부를 합치는 방안을 의결했다. 롯데는 롯데마트 내 상품기획본부의 H&B 부문으로 편입된다. 이에 따라 롯데쇼핑 사업부는 백화점, 마트, 슈퍼, e커머스 등 4개가 된다.

롯데쇼핑은 2013년 롭스 서울 홍대점을 열고 헬스앤뷰티 시장에 뛰어들었다. 하지만 시장 점유율이 50%를 넘는 cj올리브영을 넘지 못하고 고전해왔다. 롭스는 올해 점포 수를 기존 129개에서 108개로 줄였지만, 2182억원의 영업 적자를 냈다.

