정세균 총리 "캄캄한 터널 저 끝에서 가느다란 빛 보여"

[아시아경제 구은모 기자] 정세균 국무총리는 17일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태와 관련해 "지금은 캄캄한 터널을 지나왔는데, 저 끝에서 가느다란 빛이 보인다고 생각한다"고 전망했다.

정 총리는 이날 목요대화에서 '언제쯤 국민들이 마스크를 벗을 수 있겠느냐'는 질문에 이같이 답하며 "그 빛이 정말 환한 빛이 될 수 있도록 만들어 가야한다"고 말했다.

그는 "내년 초 치료제가 나오면 두려움이 줄어들 것이고, 백신의 경우 우리나라에서는 내년 1분기부터 맞을 수 있다"며 "그러면 지금까지 겪어온 고통의 시간 반절 정도면 터널의 끝에 가 있을 것"이라고 설명했다.

또 "국제사회가 'K방역'이 모범이 되고 있다고 평가해주니 오히려 더 걱정"이라며 "나무 위에서 떨어지지 않고 코로나19 극복까지 한국에 대한 국제사회의 평가가 잘 유지되도록 최선의 노력을 다하겠다"고 강조했다.

