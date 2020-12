[포토]동안교회 성탄절 기념 사랑의 쌀 2600포 전달

동안교회 김형준 담임목사와 관계자 17일 동대문구청 방문 유덕열 구청장에게 쌀 2600포 기탁

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구에 소재한 동안교회(담임목사 김형준)가 17일 동대문구청을 방문해 성탄절 기념 사랑의 쌀을 전달했다.

이날 동안교회가 전달한 쌀은 2600포(1포 당 10kg, 환가액 7540만 원)다.

구는 기탁 받은 쌀을 14개 동 주민센터와 지역 내 복지시설을 통해 취약계층에게 전달할 계획이다.

동안교회는 2013년부터 매년 성탄절을 앞두고 동대문구에 쌀을 기탁해오고 있다. 올해까지 쌀 22만8000kg(환가액 5억2865만 원 상당)를 취약계층을 위해 지원했다.

지난 4월에는 코로나19로 힘든 이웃을 위해 성금 500만 원을 기탁한 바 있다.

유덕열 동대문구청장은 “매년 성탄절 무렵 힘든 이웃을 위해 쌀을 기탁해주는 동안교회에 감사드린다”며 “코로나19와 추위로 더욱 힘든 시기를 보내고 있는 구민들을 위해 쌀과 따뜻한 마음을 잘 전달하겠다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr