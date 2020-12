중국군 시가전 모의훈련에 탱크 투입…대만 겨냥

[아시아경제 전진영 기자] 중국 인민해방군이 최근 진행된 모의훈련에서 대만과 벌어질 시가전을 염두에 두고 두 종류의 탱크를 투입한 것으로 알려졌다.

17일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국 관영중앙TV(CCTV)는 지난주 방영한 다큐멘터리에 따르면 96A형 탱크와 04형 보병 전투차량이 모의 전투에 투입된 모습을 방영했다.

SCMP는 해당 무기들은 대만과 같은 복잡한 도시 구조를 가진 곳에서 전투를 할 수 있게 설계되었으며, 이는 중국군이 대만과 시가전도 불사하고 있다는 점을 보여준다고 강조했다.

CCTV에 따르면 해당 훈련은 인민해방군을 상징하는 병사 230명으로 꾸려진 붉은 부대가 탱크 30대로 도심을 공격하고, 병사 70명과 탱크 6대로 이뤄진 푸른 부대가 이를 방어하는 형식으로 진행됐다.

대만의 한 군사전문가는 “(훈련에 투입된) 96A형 탱크는 강과 산, 다리가 많은 대만과 같이 복잡한 지형에서 싸우는데 적합하다”면서 “04형 보병 전투차량은 내륙의 강이나 언덕을 건너기 수월할 정도로 기동력이 좋기 때문에 96A형과 함께 투입된다”고 설명했다. 다만 “가상훈련으로 대만의 지형을 파악하는 것은 쉽지 않을 것”이라고 덧붙였다.

홍콩의 군사전문가는 “CCTV의 모의훈련 방영은 대만의 독립 세력을 겨냥한 경고 메시지”라고 분석했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr