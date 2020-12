홍남기 "전세 안정, 양질 주택 공급이 해법…공공임대 활성화 방안 곧 발표"

[세종=아시아경제 김현정 기자] 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 "전세시장 안정을 위해서는 최대한 빨리 양질의 주택을 많이 공급하는 것이 해법"이라면서 곧 관련 방안을 내놓을 것이라고 말했다.

홍 부총리는 17일 오후 연합뉴스TV '뉴스워치'에 출연해 전세 시장의 안정화 시기를 묻는 질문에 "전세시장의 불안이 가시지 않아 당국자로서 송구스럽게 생각한다"면서 이 같이 답했다. 그는 "주택은 단기간 내에 공급이 이뤄질 수 있는 성격의 것은 아니지만, 기존에 발표된 서민 중상층 공공주택 공급 대책과 정책을 착실히 추진하는게 가장중요하다"면서 "질 좋은 공공임대 공급되도록 민간 건설임대 활성화를 구상중이며 조만간 발표될 것"이라고 설명했다.

이어 "주로 민간 건설임대를 통해 중산층이 사용할 수 있는 질 좋고 괜찮은 공공 임대주택을 더 공급하려고 한다"면서 "역세권에 주택 수요가 몰리는 경향이 많아 수요 많은 도심 공급 방안을 강구 중"이라고 덧붙였다.

홍 부총리는 같은 날 '2021년 경제정책방향'을 통해 제시한 3.2%의 내년 경제성장률 전망치에 대해서도 소개했다. 그는 성장률 목표 달성 가능성과 관련해 "정부는 코로나19 사태의 악화 가능성 있지만 백신 등장으로 기대를 거는 측면도 있어 종합적으로 감안해 3.2%를 제시했다"면서 "투자, 수출도 개선흐름을 이어가고 있어 낙관적인 숫자가 아니라 충분히 달성할 수 있을 것이라고 본다"고 강조했다.

코로나19 사태에 따른 소상공인 및 가계 부채 급증으로 금융 시장이 흔들릴 가능성에 대해서는 "대출 만기 연장이나 이자상환 유예 조치가 실시중이며, 연장 여부도 추이에 따라 판단할 것"이라면서 "금융기관 스트레스 테스트를 통해 충분한 사전조치를 취할 것"이라고 말했다. 그는 특히 "가계부채와 관련해서는 내년 1분기 별도의 관리방안을 발표·시행할 예정"이라고 전했다.

정부의 백신 추가 구입 여부와 관련해서는 "방역 당국이 코로나19 상황, 백신 특성, 해외 접종 상황 등을 보고 판단하겠지만 개별 제약사와 물량 협상을 해나갈 것으로 알고 있다"면서 "추가 백신 확보에 차질이 없도록 재정을 적극 지원할 것"이라고 설명했다.

김현정 기자 alphag@asiae.co.kr