성남의료원, 코로나 전담병상 172개로 확대

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기 성남시 산하 성남시의료원이 다음 달까지 코로나19 전담 병상을 172개로 확대한다.

성남의료원은 현재 일반 환자 85병상, 중증 환자 9병상 등 94개의 코로나19 전담 병상을 확보하고 있다. 성남의료원은 오는 19일까지 일반 환자 병상을 25개 늘려 119병상을 운영할 예정이다.

이어 다음 달까지 일반 환자 43병상, 중증 환자 10병상 등 53병상을 순차적으로 확충해 모두 172개의 코로나19 전담 병상을 확보할 계획이다.

이렇게 되면 성남의료원은 전체 451개 병상의 38%를 코로나19 환자 치료에 사용하게 된다.

성남의료원 관계자는 "2개 일반 병동의 환자들을 차례로 다른 병원으로 옮긴 뒤 해당 병동의 의료진을 코로나19 전담 병상에 투입해 공공의료원으로서 소임을 다하겠다"고 강조했다.

성남의료원은 지난 2월 23일 신종 코로나19 국가전담병원으로 지정됐다. 입원환자 74명을 포함해 지금까지 모두 931명의 코로나19 환자를 치료했다.

