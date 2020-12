GH·과천도시公 '3기 신도시 과천지구' 45% 참여한다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 3기 신도시 과천지구의 지방공사 참여 비율이 경기주택도시공사(GH) 30%, 과천도시공사 15%로 잠정 확정됐다.

17일 경기도에 따르면 경기도와 과천시, LH, GH, 과천도시공사 등은 11차 협의를 갖고 이런 내용을 담은 협의를 완료했다.

과천공공주택지구는 수도권주택공급 2차 발표지구로 과천시 과천동, 주암동, 막계동 일원 156만㎡에 2025년까지 7000호를 공급하게 된다.

경기도는 국책사업의 원활한 추진과 '광역-기초' 공사 간 협력을 통한 지역맞춤형 도시 조성에 과천시와 뜻을 함께하기로 했다.

과천지구 세부 기관별 참여비율 잠정 확정은 지난 4월 하남교산(GH 30%, 하남도공 5%), 8월 안산장상지구(GH 20%, 안산도공 10%)에 이은 것이다. 지구별 규모, 주택공급호수 등 감안 시 기초지방공사 참여 규모는 유사한 수준이다.

도는 3기 신도시의 경우 공공주택지구조성사업으로 추진 중인 만큼 공공임대주택의 품질이 중요하다고 보고 역세권 등 교통이 좋은 위치에 공공임대주택을 최대한 반영하고 기초 지자체와 함께 생활 기반시설을 적정하게 공급할 계획이다. 또 기존 1ㆍ2기 신도시와 달리 자족성이 강화된 활력 넘치는 도시를 조성하기로 했다.

도는 이를 위해 한국토지주택공사(LH)에서 수행 중인 3기 신도시 자족강화 관련 용역에 참여하고 있다.

도는 지자체가 포함된 태스크포스(TF)를 구성해 지구별로 기업 인센티브를 도입하는 등 유망기업을 유치할 계획이다.

홍지선 도 도시주택실장은 "중앙 정부 주도로 추진된 기존 신도시와 달리 관계기관 간 함께 추진하는 3기 신도시의 밑그림이 점점 가시화되고 있다"며 "경기도는 광역지방정부로 매개체 역할을 하고 도내 19곳의 신규 지구가 각각의 색깔로 성공적인 도시로 조성될 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.

수도권 주택공급정책으로 추진 중인 도내 신규 공공주택지구는 19곳(약 3900만㎡, 22만1000호)이다. 이 중 18곳은 지구지정이 완료됐으며 지방공사의 참여가 확정된 지구는 10곳이다.

보상은 이달부터, 지구계획수립은 내년 상반기부터 지구별 여건에 따라 순차적으로 확정된다. 3기 신도시 등 지구별 주요 현황 및 계획, 주택공급일정 등은 '3기 신도시.kr'을 통해 쉽게 확인할 수 있다.

