[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 동신대학교 학생상담센터는 16일 센터 상담프로그램 참여후기 공모전인 ‘진심을 담다’ 시상식을 개최했다고 밝혔다.

올 한 해 동안 학생상담센터의 개인상담, 집단상담, 심리검사, 캠페인, 특강, 워크숍 등 다양한 프로그램에 참여한 학생 25명 중 이번 공모전에서는 9명이 선정돼 수상의 영예를 안았다.

간호학과 3학년 강은서(21)씨가 최우수상을, 상담심리학과 4학년 이윤선(22)씨 등 3명이 우수상을, 경찰행정학과 4학년 신세영(22)씨 등 5명이 장려상을 받았다.

박희현 동신대 학생상담센터장은 “더 많은 학생이 상담센터 프로그램과 공모전에 참여할 수 있도록 안내하고 홍보할 것”이라고 말했다.

