[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 이두행(56) 한국도로공사 재난관리처장이 제36대 한국도로공사 광주전남본부 본부장으로 취임했다.

이두행 본부장은 취임사를 통해 “본연의 업무인 고속도로 유지관리를 바탕으로, 완벽한 제설작업 체계 확립과 교통사고 예방 등 국민이 안전한 고속도로 구현에 최선을 다해야 한다”고 강조했다.

이어 “국민의 눈높이에 맞는 모든 직원이 솔선수범하는 청렴한 조직, 혁신과 소통의 조직문화를 통해 고객과 직원이 만족하는 광주전남 본부를 만들어 갈 것”이라고 덧붙였다.

한편, 이두행 본부장은 1964년 광주광역시에서 태어나, 전남대학교 토목공학과와 아주대학교 교통공학과(석사)를 졸업, 1989년 한국도로공사에 입사해 광주전남본부 기술처장, 수원지사장, 본사 재난관리처장 등을 역임했다.

