[아시아경제 김혜민 기자] 국민의힘이 내년 4월 열리는 재보궐선거 공천관리위원장에 당 내 최다선인 정진석 의원을 내정했다.

당 관계자는 17일 "정 의원이 내정된 것이 맞다"며 "다음주 공관위가 출범할 것"이라고 말했다.

충남 공주·부여·청양을 지역구로 둔 정 의원은 21대 총선에 당선돼 5선 고지에 올랐다. 국민의힘 전신인 새누리당 시절 원내대표를 지내기도 했다.

계파색이 옅고 당 내 사정에 밝아 경선 과정에서의 갈등 중재에 적합하다는 평가다. 보궐선거를 치르는 서울과 부산 출신이 아닌 점도 고려된 것으로 보인다.

국민의힘은 다음주 비상대책위원회 회의를 거쳐 공관위원장을 확정하고 공관위를 정식 출범시킬 예정이다. 공관위는 정양석 사무총장을 비롯해 7~8명이 포함될 것으로 알려졌다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr