광주시의회, 전국 지방의회 우수사례 경진대회 ‘최우수상’

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시의회(의장 김용집)는 17일 행정안전부 주관으로 정부세종컨벤션센터에서 열린 ‘2020년 전국 지방의회 우수사례 경진대회’에서 ‘광주광역시 은둔형외톨이 지원 조례’가 ‘최우수상’을 수상했다고 밝혔다.

올해 두 번째로 열린 지방의회 우수사례 경진대회는 전국 광역 및 기초 지방의회의 의정활동 우수사례를 발굴하고 전파함으로써 지방의회에 대한 긍정적 인식을 확산하고 우수사례를 전 국민과 공유하고자 열린 행사다.

공모에 참여한 지방의회의 우수사례 가운데 심사를 통해 ‘광주광역시 은둔형외톨이 지원 조례’를 포함해 상위 10건이 경진대회 출품작으로 선정됐으며, 신수정 환경복지위원장이 직접 현장 발표를 했고 최종심사를 통해 ‘최우수상’을 수상하게 됐다.

이번 경진대회에서 본선에 올라 최종 ‘최우수상’을 수상한 ‘광주광역시 은둔형외톨이 지원 조례’(신수정, 정무창 의원 공동발의)는 전국 최초로 제정된 조례로 은둔형 외톨이가 사회구성원으로써 인간답게 생활할 수 있도록 법적 근거를 마련한 점이 높이 평가된 것으로 알려졌다.

신수정 위원장은 “은둔형외톨이를 사회적 이슈로 끌어내고, 다양한 복지서비스를 지원하려고 노력해왔다”며 “앞으로 은둔형외톨이가 사회구성원으로써 조화롭게 생활하고 인간다운 삶을 영위하는 것에 이바지하겠다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr