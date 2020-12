"尹, 책임지는 秋와 대조된다" 조국 지적에…김근식 "유배인이면 조용히"

"자신은 지고지순한 투쟁이고, 윤 총장은 비겁한 처사인가" 지적

[아시아경제 임주형 기자] 조국 전 법무부 장관이 추미애 법무부 장관의 사의 표명을 두고 '법적 쟁송을 하겠다는 윤석열 검찰총장과 대조된다'는 취지로 평가한 가운데, 국민의힘 송파병 당협위원장인 김근식 경남대 교수는 "조국은 말할 자격이 없다"고 반박했다.

김 교수는 17일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "입시비리와 직권남용 혐의로 기소된 피고인인데도 끝까지 지치지 않고 싸우겠다고 고개 빳빳이 쳐들고 페북(페이스북)질에 여념이 없는 조국이, 위법부당한 징계에 불복해 행정소송하는 윤 총장에게 법적 쟁송 따진다고 비난을요?"라고 물으며 이같이 말했다.

이어 "지나가던 개가 웃을 일이고, 삶은 소대가리도 벌떡 일어나 웃을 일"이라며 "자신은 진실을 밝히기 위해 지고지순한 투쟁하는 거고, 윤 총장은 비겁한 처사인가"라고 꼬집었다.

그러면서 "조로남불 덕분에 참 세상 편하게 산다"며 "본인 말마따나 유배인이면 조용히 처분을 기다리는 게 그나마 사약 안받고 사는 길"이라고 했다.

앞서 조 전 장관은 전날(16일) 페이스북에 "법적 쟁송을 하겠다는 (윤석열) 검찰총장과 정무적 책임을 지겠다는 (추미애) 법무부장관의 대조적 모습을 보고 있다"고 평가했다.

조 전 장관은 추 장관의 사의 표명에 대해 "이유 불문하고 정무적 책임을 지겠다는 선제적 결단"이라며 "그동안 엄청난 공격을 받으셨는데 '유배인' 처지라 아무 도움이 되지 못했다. 가슴이 아프다"고 했다.

추 장관은 이날 오후 청와대를 방문, 검사징계위원회가 새벽에 의결한 윤 총장에 대한 '정직 2개월' 징계안을 문재인 대통령에게 제청하고 그 자리에서 사의를 표명했다.

사의를 밝힌 뒤 추 장관은 이날 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "산산조각 나더라도 공명정대한 세상을 향한 꿈이었다"고 했다.

한편 문 대통령은 이날 윤 총장에 대한 징계를 재가했다. 하지만 윤 총장 측은 징계 처분에 대한 집행정지 신청 처분취소 소송을 제기할 계획이다.

윤 총장 측 이완규 변호사는 17일 낸 입장문에서 "오늘 중 서울행정법원에 소송장을 접수할 계획"이라며 "일과시간 중 접수는 어려워 일과 시간 이후에 전자소송으로 제출할 것"이라고 밝혔다.

