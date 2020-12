확진자 탄 열차 승무원 코로나19 확진…기차내 감염 우려

한국철도 "열차 승무 중 감염여부 확인 안 돼"

[아시아경제 문제원 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 탄 열차에서 일한 승무원이 코로나19 양성 판정을 받았다.

이에 따라 기차내 코로나19 전파 가능성 우려가 나오지만 한국철도(코레일)측은 "확진 직원의 열차 승무 중 감염 여부에 대해서는 확인된 바 없다"고 선을 그었다.

17일 한국철도에 따르면 최근 3주간 대체 승무한 한국철도 사무직 직원(대전 676번)이 전날 오후 6시께 코로나19 확진 판정을 받았다.

이 직원은 지난 11일 근무한 용산발 익산행 무궁화호에 경기 수원 확진자가 탑승했었다는 통보를 받고 코로나19 검사를 실시했다.

한국철도는 확진 통보를 받은 즉시 대전 본사 건물을 폐쇄하고, 건물 전체에 대한 방역소독을 실시했다. 본사 직원 1200명은 이날까지 재택근무를 시행했다.

한국철도는 확진 직원이 열차 승무 도중 코로나19에 감염됐는지는 아직 확인된 바 없다는 입장이다. 열차 내에서는 고객과 승무원이 모두 마스크를 착용하고 있었으며, 접촉도 거의 없었기 때문에 열차 내에서 감염됐을 확률은 희박하다는 설명이다.

하지만 승객과 승무원이 모두 마스크를 쓴 상태에서도 기차 내부에서 코로나19가 전파된 것이 사실이라면 파장이 만만치 않을 전망이다.

한국철도는 "현재 방역당국의 역학조사에 적극 협조하고 있다"며 "열차 내 마스크 착용 의무화, 취식금지, 창가 측 좌석 발매 등으로 국민이 안심하고 열차를 이용할 수 있도록 방역에 최선을 다하고 있다"고 강조했다.

