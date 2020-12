[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 포항에 본사를 두고 있는 조선내화㈜(대표 이금옥)는 17일 취약계층 난방유 지원에 사용해 달라며 2000만원 상당의 주유쿠폰을 포항시에 기탁했다.

이금옥 대표는 "매년 급여의 1%씩을 봉사기금으로 적립해 지난 9월 코로나19 극복 성금 1000만원을 기탁한 데 이어 매년 연말마다 해오던 난방유 지원도 준비했다"며 "한파가 몰려드는 이 시기에 모두가 따뜻한 겨울을 날 수 있기를 바란다"고 했다.

이강덕 포항시장은 "코로나19로 기업이 어느 때보다 힘든 시기를 보내면서도 어려운 이웃을 잊지 않고 주민들을 도우며 상생하는 모습을 보여준 조선내화 임직원분들께 감사드린다"며 "이 온기를 시민들에게 잘 전달하겠다"고 화답했다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr