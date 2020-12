최종건 차관, 美 유태인 위원회와 면담…한반도 정세·한-이스라엘 관계 논의

[아시아경제 임철영 기자] 최종건 외교부 1차관이 미국 유태인 위원회(AJC)와 17일 화상면담을 갖고 한미관계, 한반도 정세, 한-이스라엘 관계 등에 대해 설명했다.

미국 유태인 위원회(AJC)는 1906년 설립된 미국의 유태인 권익 옹호단체로, 미국과 전 세계 다양한 지역에 사무소를 두고 인권보호와 민주주의 가치발전 등을 위한 활동을 전개하고 있다.

최 차관은 "올해는 코로나19로 인해 화상으로 면담을 가졌으나 AJC 대표단이 꾸준히 방한하며 한국과의 관계를 지속하고 있다"고 평가하고 "미 조야에 영향력을 갖고있는 AJC가 한미동맹의 미래지향적 발전을 위해 적극적인 역할을 수행해 달라"고 요청했다.

특히 그는 "한국이 민주주의 가치를 공유하는 동맹으로서 미국과 함께 코로나19와 기후변화와 같은 전 세계적 도전 대응에 적극 기여할 의지를 가지고 있다"고 강조했다.

아울러 최 차관은 미국과의 긴밀한 공조와 국제사회의 지지를 토대로 대화와 협상을 통해 한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화 정착을 진전시켜 나가겠다면서 평화의 중요성을 잘 알고 있는 AJC측의 관심과 지지를 당부했다.

한편 최 차관은 한국이 이스라엘과 아시아 국가 최초로 FTA를 타결한 국가로 2019년 정상회담을 통해 양국 간 협력분야를 인공지능(AI), 5G, 자율주행 자동차 등으로 심화·확대 시켜 나가기로 하였다고 설명했다.

이에 쉬라이퍼 회장은 한국이 AJC를 비롯해 미국, 이스라엘과 긴밀한 교류·협력을 지속하고 있는 데 대해 평가하면서 앞으로도 한미동맹 발전과 한반도 평화정착을 지속 지지해 나갈 것이라고 밝혔다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr