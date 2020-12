[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 포항시는 전국적으로 코로나19 확진자가 급증하고 있는 것과 관련, 17일 '의료기관 대표자 간담회'를 갖는 등 의료 협력체계 강화에 나섰다.

이날 간담회에는 이강덕 포항시장을 비롯해 강재명 포항시감염병대응본부장과 관내 대형병원장 및 관계자가 참석했다.

간담회에서 참석자들은 감염병 전담병원과 민관합동 통합선별진료소 설치, 호흡기 전담클리닉 확대, 요양병원·요양원 등 고위험군 거주 감염취약시설 점검·관리 강화 등에 대한 상호 협력 방안을 협의했다.

이강덕 시장은 "지금까지 지역 의료기관과 의료진의 적극적인 동참과 협조 덕분에 각종 위기를 잘 극복해 왔다. 앞으로도 지역의 코로나19 확산 방지를 위한 적극적인 협력을 당부드린다"고 강조했다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr