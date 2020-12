두산퓨얼셀, 1200억 규모 연료전지 발전소 장기유지보수계약 체결

[아시아경제 이준형 기자] 두산퓨얼셀 두산퓨얼셀 336260 | 코스피 증권정보 현재가 55,800 전일대비 900 등락률 -1.59% 거래량 3,270,357 전일가 56,700 2020.12.17 15:30 장마감 관련기사 말씀드렸습니다. 폭발적인 ‘ㅇㅇㅇ’ 시장! 급등랠리 시작 임박!두산퓨얼셀, 검색 상위 랭킹... 주가 2.14%[실전재테크]최고 50%대 수익…'배당주펀드' 투자해볼까 close 이 주기기를 납품 중인 약 20메가와트(MW)급 연료전지 발전소에 대해 1200억원 규모의 연료전지 시스템 장기유지보수계약(LTSA)를 체결했다고 17일 공시했다.

계약기간은 내년 1월1일부터 2041년 7월16일까지다.

경영상 비밀유지에 따라 계약상대방과 정확한 계약금액은 내년 12월17일까지 비공개다.

