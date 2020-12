[아시아경제 문채석 기자]

내년 1월1일자.

<승진>

◆1급

▶류지현 ▶김규식 ▶김성훈 ▶김진수 ▶김주완

◆2급

▶유영선 ▶임태연 ▶정종일 ▶변천석 ▶한윤철 ▶최재동 ▶강형일 ▶류창기

◆3급

▶이하나 ▶박선준 ▶유병배 ▶신정열 ▶김양현 ▶정현채 ▶박강훈 ▶강봉석 ▶이영섭 ▶박종연 ▶김민수 ▶추승환 ▶김종학 ▶이종천

<전보>

◆본사

▶경영지원실장 류지현 ▶혁신인재육성실장 김성복 ▶회계운영실장 김주완 ▶건물에너지실장 최재동 ▶수송에너지실장 이광복 ▶분산에너지실장 한종현 ▶집단에너지기술실장 장재학 ▶에너지진단실장 최국영 ▶에너지복지실장 최진규

◆지역본부

▶부산울산지역본부장 김형중 ▶대구경북지역본부장 최창기 ▶광주전남지역본부장 김명록 ▶대전충남지역본부장 최일영 ▶세종충북지역본부장 김준호 ▶경기지역본부장 나을영 ▶강원지역본부장 이두봉 ▶경남지역본부장 김경태 ▶제주지역본부장 배상석

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr