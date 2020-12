홍남기 "3차재난지원금 대상 등 이달 검토 마무리…1월부터 지급개시"

2021년 경제정책방향 합동브리핑

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 17일 "이번 달에 (3차 재난지원금에 대한) 모든 검토를 마무리하고, 내년 1월부터 지급 개시될 수 있도록(하는 것을) 목표로 준비해 나가고 있다"고 밝혔다.

이날 홍 부총리는 정부서울청사에서 열린 2021년 경제정책방향 합동브리핑을 통해 이 같이 말했다.

홍 부총리는 "정부는 재난지원금보다는 '소상공인 피해지원대책'이라는 이름하에 검토를 진행 하고 있다"며 "지난번 국회에서 증액 반영된 3조원에 정부가 내년도 예산에 확보돼 있는 기정예산 그리고 목적예비비를 추가적으로 동원하는 등 여러 가지 방법으로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 피해 확산에 따른 피해지원 대책을 현재 검토하고 있다"고 설명했다.

소상공인에 대한 임대료 지원 여부와 관련한 질문에 그는 "이와 같은(임대료) 부담을 어떻게 해서든지 덜어드릴 수 있는 방안이 무엇인지에 대해 지금 현재 관계부처 내 검토되고 있는 이번 피해지원 대책 내용에 포함시켜 함께 같이 점검될 것"이라며 "구체적으로 이와 같은 검토가 마무리되면 적절한 시점에서 발표해 드리도록 하겠다"고 말했다.

