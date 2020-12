코로나19 방역실태 '정부합동점검단' 가동

겨울철·연말연시 인파 집중되는 스키장 등 중점 점검

[아시아경제 조인경 기자] 수도권을 중심으로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 급증하고 전국적으로도 하루 확진자 수가 1000명을 넘어서면서 정부가 현장방역 강화를 위해 행정안전부 주관 '정부합동점검단'을 가동한다고 17일 밝혔다.

점검단은 8개팀 64명으로 구성되며 문화체육관광부, 고용노동부, 식품의약품안전처, 경찰청 등 관계부처와 지방자치체 공무원, 관련분야 전문가 등이 참여한다.

행안부는 주요 집단감염 발생 시설인 식당, 카페, 종교시설, 콜센터 등과 연말연시 인파가 집중되는 스키장·눈썰매장, 숙박시설 등을 중점으로 방역수칙 이행 여부를 세부적으로 점검하는 한편, 최근 확진자가 발생된 시·군·구 단위를 집중관리지역으로 설정하고 관련시설에 대해 불시 점검을 실시한다.

이번 합동점검은 현장방역 이행 실효성 확보에 중점을 두는 만큼 위반 시설 및 업주에 대해서는 현지 시정, 과태료 부과, 고발 등 현장에서 즉각적인 조치를 할 예정이다.

또 지자체 점검업무 공무원 및 사업주 등의 건의·애로사항과 제도적 걸림돌이 있는 시설 등에 대한 개선방안을 마련하고, 아울러 지자체가 시행한 우수 사례에 대해선 중앙재난안전대책본부 회의 시 공유해 자치단체의 방역 역량을 끌어올리는 계기도 제공한다.

김희겸 행안부 재난안전관리본부장은 "수도권의 신속한 현장방역 안정화를 위해 중대본 2본부로서의 역할을 충실히 수행하고 지역사회 감염 확산 차단에 최선을 다할 계획"이라며 "하루 빨리 확진자 수 증가추세를 안정세로 전환시키기 위해 불가피하게 추진하는 만큼 국민들도 적극 협력해 달라"고 당부했다.

