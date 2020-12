[2021경제정책]내년 비대면 유망 스타트업 200개 발굴한다

'2021년 경제정책방향' 발표

[아시아경제 김철현 기자] 2021년 비대면 유망 스타트업 200개가 발굴된다. 정부는 17일 이 같은 내용이 담긴 '2021년 경제정책방향'을 발표했다.

이날 중소벤처기업부(이하 중기부)는 내년 '혁신 벤처 육성 3대 프로젝트'가 본격 가동된다고 설명하면서 2025년까지 비대면 유망 스타트업 1000개 발굴을 목표로 2021년 200개를 발굴해 부처간 협업을 지원하겠다고 밝혔다. 또 비대면·바이오·그린뉴딜 분야의 스마트 대한민국 펀드가 1조원 규모로 조성된다. 아기유니콘 60개, 예비유니콘 특별보증 30개 내외를 선정해 지원하는 등 스타트업이 유니콘 기업으로 성장하기 위한 스케일업 생태계 조성도 이뤄진다.

'2021년 경제정책방향' 중 중기부의 핵심 과제로 혁신 창업·벤처 생태계 조성도 포함됐다. 창업 생태계를 위해서는 대-스타 해결사 플랫폼 본격 가동, 비대면 서비스 플랫폼 고도화, 외국인 국내창업 촉진, '창업지원 3개년 계획' 수립 등이 추진된다. 벤처 생태계에서는 실리콘밸리식 투자조건부 융자 도입, 벤처투자 표준계약서 도입, 벤처확인제도 민간중심 시행, 복수의결권 도입 등이 이뤄질 예정이다.

소상공인 지원 정책도 강화된다. 우선 소상공인과 전통시장의 디지털화를 위해 스마트상점 약 2만개, 스마트공방 600개가 구축된다. 라이브커머스·구독경제 활성화, 동행세일 등 온라인 소비 축제 개최, 비대면 업종 재창업 지원 강화 등도 진행될 계획이다. 소상공인 경영개선을 위해서는 온누리상품권 발행을 3조원으로 확대하고, 0%대 결제수수료인 소상공인간편결제를 온라인쇼핑몰 및 배달앱 등으로 확산한다는 방침이다. 폐업·재기단계 소상공인에 대한 세무·법률상담 확대 및 재창업 사업화 비용 지원 등도 이뤄진다.

블록체인 스타트업 육성 등을 통해 플랫폼 경제의 독과점 문제 등을 보완하는 '프로토콜 경제 발전전략'은 1분기 중 수립될 계획이다. 여기엔 블록체인 벤처·스타트업 육성 프로젝트, 대-스타 해결사 플랫폼을 통한 사례 발굴, 블록체인 연구개발(R&D) 지원, 부산 블록체인 규제자유특구 실증 지원 등이 포함된다.

이 밖에 중기부는 인공지능·데이터 기반의 중소기업 스마트 제조혁신, 한국판 뉴딜분야 규제자유특구 지정 확대 등 지역 중소기업 혁신성장 촉진, 중소기업 비대면·온라인 수출 지원, 2050 탄소중립을 선도하는 그린뉴딜 유망기업 육성, 자상한기업 발굴 확산 등 상생기반 확충 등을 2021년 경제정책 방향의 핵심과제로 꼽았다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr