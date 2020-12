SK바이오사이언스 "장티푸스 백신, 효과 확인...2022년 공급 목표"

[아시아경제 조현의 기자] SK바이오사이언스는 국제백신연구소(IVI)와 공동 개발 중인 장티푸스 백신 후보물질 'NBP618'이 임상 3상에서 우수한 효과와 안전성을 보였다고 17일 밝혔다.

NBP618은 2013년 SK바이오사이언스와 IVI가 접합백신 생산기술을 적용해 개발 중인 장티푸스 백신이다. 1회 접종으로도 면역원성이 우수하고 기존 백신보다 예방효과가 장기간 지속되는 점이 특징이다. 빌&멜린다게이츠재단은 연구개발 초기 단계부터 지난해까지 약 2560만 달러의 연구비를 지원했다.

임상 3상 시험은 생후 6개월 이상 45세 미만의 건강한 피험자 1350여 명을 대상으로 진행됐다. 그 결과 기존 백신에 못지않은 면역반응을 보였으며 전 연령층에서 별다른 부작용이 나타나지 않았다.

SK바이오사이언스는 이에 따라 내달 식품의약품안전처에 NBP618의 수출용 품목허가를 신청할 계획이다. 이후 세계보건기구(WHO)의 사전적격성평가(PQ) 인증 절차에 돌입한다는 목표다.

SK바이오사이언스 관계자는 "장티푸스 백신은 유엔(UN) 등 국제기구가 주관하는 조달시장 입찰에서 공급이 이뤄지는 만큼 PQ 인증을 받아야 한다"고 설명했다.

SK바이오사이언스는 이르면 2022년부터 NBP618을 전 세계에 공급할 계획이다. 개발 완료 시 장티푸스 백신의 생산과 공급은 모두 SK바이오사이언스의 백신 공장인 안동 L하우스에서 맡는다.

안재용 SK바이오사이언스 대표는 "보편적 접근이 가능한 백신을 개발해 장티푸스로 고통받는 저개발국 아이들이 질병에서 벗어나도록 돕겠다"고 했다.

