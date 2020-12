장제원, 與 ‘윤석열 자진 사퇴’ 압박에…“추미애 논개 작전 실패"

[아시아경제 임춘한 기자] 장제원 국민의힘 의원은 17일 “추미애 법무부 장관의 거취 문제가 일단락되자 정권의 핵심인사들이 차례로 나서 윤석열 검찰총장에 대한 무차별 공격을 가하며 자진 사퇴 압박의 수위를 높이고 있다”고 비판했다.

장 의원은 이날 페이스북에서 “문재인 정권은 이번 사태를 ‘추미애 논개 작전’으로 마무리하려고 기획한 것 같다. 그러나 작전 실패”라며 이같이 말했다.

장 의원은 “문재인 정권은 윤 총장이 벌이고 있는 소송전이 추 장관을 향한 것이라고 생각했다면 착각이라도 큰 착각”이라며 “윤 총장은 사람을 상대로 소송전을 벌이고 있는 것이 아니라 헌법정신과 법치주의를 지키는 투쟁을 하고 있기 때문이다. 그러기에 소송의 대상이 추 장관이던 문재인 대통령이던 중요하지 않을 것”이라고 밝혔다.

장 의원은 “윤 총장이 벌이는 소송전은 국가적으로 대단히 큰 의미가 있다”며 “사법부에서 윤 총장의 손을 들어준다면 작게는 검찰총장의 임기제를 채택하고 있는 나라로서 정권을 불문하고 검찰의 독립을 정착시키는 계기가 될 것이고, 크게는 우리 헌정사에 통치권력의 폭거로 부터 헌법정신과 법치주의를 지켜낸 새로운 역사로 기록될 것”이라고 말했다.

장 의원은 “불행하게도 사법부마저 권력의 편에 선다면 윤 총장은 국민들께 직접 호소하는 방식으로 헌법정신과 법치주의를 지키기 위한 투쟁을 계속할 것으로 보인다”고 밝혔다.

