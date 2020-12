▶소재순씨 별세(향년 64세), 허정훈(신한생명 창원지점장)씨 빙모상=17일, 김해전문장례식장 201호(경남 김해시 삼안로8번길 24), 발인 19일 오전 7시, 장지 김해추모의공원, (055)331-4444

