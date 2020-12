쌍용양회, 8.4억 지역상품권 구입 '지역경제 활성화' 지원

[아시아경제 김종화 기자]쌍용양회가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 침체된 지역경제 활성화를 위해 팔을 걷었다.

쌍용양회는 17일 시멘트 생산공장이 위치한 지역(강원도 동해시, 영월군, 삼척시)의 임직원들에게 개인별로 100만원씩 총 8억4000만원 상당의 지역사랑상품권을 구입해 전달했다.

지급된 지역사랑상품권은 해당 지역의 전통시장과 식당, 서점, 학원 등에서 사용할 수 있으며, 개인이 사용한 금액의 10%가 포인트로 적립돼 실제로는 110만원을 소비하는 효과가 있다.

쌍용양회는 지난 11월 순환자원 사용량 확대를 위해 2년에 걸쳐 약 1000억원을 투자한 생산혁신투자공사를 성공적으로 마무리했다. 이에 생산공장 임직원들에 대한 격려 방안을 고려하던 중 최근 사회적 거리두기의 단계가 상향되면서 어려움을 겪고 있는 해당 지역의 소상공인과 자영업자들을 돕기 위한 방안을 마련했다. 가맹점 수수료가 없는 착한 소비를 실천하면서 침체된 지역경제에 활력을 불어 넣어보자는 의미에서 생산공장 임직원들에게 지역사랑상품권을 지급하기로 결정한 것.

쌍용양회는 평소에도 지역경제 활성화를 위해 지역에서 생산되는 농수산물을 구매해 임직원에게 전달하고 지역 내 식당과 상점 이용 등을 실천해왔다.

쌍용양회 관계자는 "코로나19로 모두가 어려운 지금이야말로 기업이 지역사회와 상생할 수 있는 나눔을 실천할 수 있는 적기라고 생각한다"면서 "앞으로도 지역과 함께하는 다양한 사회공헌활동을 통해 지역경제 살리기에 앞장서겠다"고 말했다.

한편, 쌍용양회는 최근 코로나19의 확산 방지를 위해 지역사회에 마스크와 손소독제 등 방역물품 및 긴급재난구호기금도 함께 지원한 바 있다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr