카카오게임즈, 블록체인·게임업체 '웨이투빗' 최대주주 됐다

[아시아경제 부애리 기자] 웨이투빗이 카카오게임즈가 자사의 최대 주주가 됐다고 17일 밝혔다.

카카오게임즈는 콜옵션을 행사해 웨이투빗의 주식 약 28만주를 추가로 취득, 총 지분 45.8%를 보유하게 됐다.

2017년 설립된 웨이투빗은 PC 온라인 다중접속역할수행게임(MMORPG) '아스텔리아 로얄' '프리프', '라펠즈' 등 게임을 해외에 서비스하고 있다.

웨이투빗은 게임 사업 외에도 블록체인 기술을 개발해 특허 출원을 진행하고 있으며, 스타트업 '인포씨드'와 실생활에 블록체인 기술을 활용하는 협업 프로젝트를 진행하고 있다.

웨이투빗의 올해 매출은 작년 대비 400% 성장한 100억원으로 예상된다.

송계한 대표는 "국내 대표 IT기업인 카카오게임즈와의 협업으로 양사 간 사업 영역을 확장하면서 새로운 사업 분야에도 도전할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

카카오게임즈 측은 웨이투빗이 블록체인 기술력과 노하우를 활용한 사업 다각화는 물론 글로벌 게임 사업까지 진출하는 등 지속 성장의 가능성을 보고 콜옵션 행사를 결정했다고 전했다.

