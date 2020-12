하태경 “文, 불행한 대통령 전철 밟아…적폐 몸통임을 자인”

“秋 내세워 법치 파괴…직권남용 범죄 저질러”

[아시아경제 임춘한 기자] 하태경 국민의힘 의원은 17일 문재인 대통령이 윤석열 검찰총장에 대한 '2개월 정직' 징계안을 재가한 것에 대해 “스스로 적폐가 된 것”이라며 “불행한 대통령의 전철을 밟고 있는 중”이라고 비판했다.

하 의원은 이날 페이스북에서 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 저지와 백신 수급 대책은 답답할 정도로 더딘데 ‘윤석열 숙청’은 전광석화”라며 “문 대통령에게는 권력비리 수사 막는 게 코로나19 대책보다 더 중요한가”라며 이같이 말했다.

하 의원은 “이번 윤석열 징계 재가는 문 대통령이 스스로 적폐의 몸통임을 자인한 것”이라며 “권력비리를 수사하는 검찰총장 끌어내리겠다고 추미애 법무부 장관 내세워 법치를 파괴하고 직권남용 범죄를 저질렀다. 대한민국 역사상 한 번도 경험하지 못한 새로운 유형의 적폐”라고 지적했다.

하 의원은 “문 대통령이 정히 윤 총장과 함께 갈 수 없다면 직접 전화해서 그만두라고 하고 그에 따른 정치적 책임을 졌어야 할 것”이라며 “하지만 정공법 대신 꼼수를 선택했다. 청와대는 대통령에게 징계 재량권 없어 결제에 서명할 수밖에 없다고 한다. 뒤탈이 생기면 되면 추 장관 혼자 뒤집어쓰라는 무책임하고 비겁한 변명”이라고 날을 세웠다.

하 의원은 “국민은 이번 윤석열 숙청 공작의 주범이 누구인지 다 알고 있다. 그에 따른 책임 또한 엄중하게 물을 것”이라며 “불행한 대통령의 시대가 계속된다는 사실이 비통하지만 그 또한 자업자득”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr