인천 송도 6·8공구 체육공원 내달 개장…야구장·축구장·물놀이장 갖춰

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천경제자유구역 송도국제도시 6·8공구에 야구장과 축구장 등을 갖춘 체육공원이 다음 달 문을 연다.

인천경제자유구역청은 최근 랜드마크시티 1호 체육공원을 완공하고 내년 1월부터 일반에 개방한다고 17일 밝혔다.

공원은 총 면적 18만 9000㎡ 가운데 송도 워터프런트 사업 구간(4만㎡)을 제외한 14만 9000㎡ 규모로 조성됐으며 총 213여억원의 사업비가 투입됐다.

주요 시설로는 야구장·축구장·풋살장·다목적구장 등이 있으며 가족 단위 이용객을 위한 잔디광장·야외 물놀이장·피크닉장·놀이마당 등을 갖췄다. 인근의 아암도 해안 산책로를 따라 조망할 수 있는 청정의 숲과 화초류·야생화 등이 심어진 정원, 조망쉼터 등도 조성됐다.

달빛축제공원 북측수로와 접해 있고 인천대교 사이에 위치하고있는 랜드마크시티 1호 체육공원이 완공됨에 따라 송도를 관통하는 인천대교 하부공간이 개선되고, 인근 송도 6·8공구 주민들이 스포츠·문화 활동을 하고 힐링할 수 있는 공간으로 자리매김할 것으로 기대된다.

인천경제청 관계자는 "송도 6·8공구의 거점 공원인 만큼 주민 이용 만족도 제고를 위해 인근 주민들과 전문가 의견을 수렴해 공원을 조성했다"며 "공동주택 입주와 개발사업이 진행 중인 6·8공구를 비롯한 송도국제도시에 공원 등 다양한 기반시설을 차질 없이 구축하겠다"고 밝혔다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr