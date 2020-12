작년 국내 방송시장 17.7조 규모…IPTV가 지상파 매출 추월

[아시아경제 조슬기나 기자]지난해 우리나라 방송시장 규모가 매출액 기준 17조7000억원을 기록했다. IPTV가 처음으로 지상파를 넘어서며 전체 시장 성장을 견인했다.

과학기술정보통신부와 방송통신위원회는 17일 2019년도 국내 방송산업 현황을 담은 ‘2020년 방송산업 실태조사’ 결과를 발표했다. 이는 방송매출 1억원 이상의 모든 방송사업자를 대상으로 2000년부터 매년 실시하고 있는 국가승인 통계조사다.

작년 말 국내 방송시장 규모는 방송매출액 기준 17조7000억원으로 전년 대비 2.1% 증가했으나 2010년 이후 증가율은 지속적으로 둔화하고 있다.

먼저 지상파방송사업자의 총 매출액이 약 3조5000억원으로 1년 전보다 2797억원 감소(-7.4%)했다. 방송사별 매출액은 KBS 1조3456억원(-5.2%), MBC(계열사 포함) 8745억원(-3.9%), SBS 7076억 원(-16.5%) 등이다.

유료방송사업자의 총 매출액은 약 6조4000억원으로 전년 대비 3471억원 증가(+5.7%)했다. 사업자 유형별 매출액은 SO 2조 227억원(3.2%), IPTV 3조 8566억 원(+12.2%), 위성방송 5485억원(-1.2%)으로 나타났다. 특히 IPTV 매출이 처음으로 지상파 매출을 넘어서며 고성장을 이어갔다.

홈쇼핑을 제외한 방송채널사용사업자(PP)의 매출은 전년 대비 347억원(+1.0%) 늘어난 약 3조4000억원으로 파악된다. 종편PP 8228억원(+2.6%), 보도PP 1606억 원(-0.9%), 일반PP 2조3966억 원( +0.6%) 등이다. 홈쇼핑PP(데이터홈쇼핑 PP 포함)의 매출액은 약 3조 7000억원으로 전년대비 2170억 원 증가(+6.2%)했다.

아울러 유료방송 가입자는 3381만 단자로 전년 대비 104만 단자(+3.2%) 늘어났다. 2008년 IPTV 출범 이후 최초로 IPTV 가입자 수가 전체 유료방송 가입자 수의 과반을 상회(50.6%)했다.

사업자 유형별 가입자 수는 SO가 1348만 단자(-2.4%, 전체의 39.9%), RO가 4만6000 단자(-16.0%, 전체의 0.1%), 위성방송이 317만 단자(-2.9%, 전체의 9.4%), IPTV는 1566만 단자(+9.3%, 전체의 50.6%)로 나타났다.

이와 함께 방송프로그램 수출액은 약 3억7000만 달러로 전년대비 4035만달러 증가(+12.3%)했다. 방송프로그램 수입액은 약 9700만달러(-0.5%), 방송프로그램 제작·구매비는 약 3조2000억원(+6.5%)을 기록했다.

편성 현황을 살펴보면 지상파와 종편PP는 교양과 오락 분야, SO(지역채널)는 교양 분야를 가장 높은 비율로 편성했다. 본방비율은 지상파 73.6%, 종편PP는 61.7%, SO(지역채널)는 18.9%로 모두 전년대비 소폭 증가했다. 방송사업 종사자는 전년 대비 265명 늘어난 3만8000여명이다. 지상파 1만 4458명(+66명, 전체의 38.5%), 유료방송 5853명(+32명, 전체의 15.6%), PP 1만7181명( +119명, 전체의 45.8%)으로 나타났다.

