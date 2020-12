쿠팡, '메리 세이프 크리스마스 랜선파티' 기획전

소품부터 음식까지 안전한 크리스마스 랜선파티 위한 아이템 한자리에

[아시아경제 김철현 기자] 쿠팡이 C.에비뉴를 통해 크리스마스를 집에서 맞이할 고객들을 위한 '메리 세이프 크리스마스 랜선파티' 기획전을 연다. C.에비뉴는 지난 4월 런칭한 쿠팡 내 프리미엄 브랜드 편집숍이다.

이번 기획전은 23일까지 진행되며 크리스마스 랜선파티 준비를 위한 다양한 상품을 ▲크리스마스 꾸안꾸 코디 ▲크리스마스 리빙 ▲홀리데이 감성을 더해줄 디지털·가전 ▲크리스마스 파티음식 재료 등 4가지 카테고리로 나눠 선보인다.

꾸안꾸 코디 카테고리에서는 크리스마스 분위기를 연출할 수 있는 뷰티·패션 아이템들을 선보인다. 리빙과 디지털·가전 카테고리에서는 크리스마스의 추억을 남겨줄 라이카 카메라를 비롯해 우드윅 캔들, 크리스마스 접시, 블루투스 스피커 등 파티 감성을 더해줄 다양한 아이템을 판매한다. 파티에 빠질 수 없는 프리미엄 디저트는 파티음식 재료 카테고리에서 선택할 수 있다.

이준석 쿠팡 리테일 디렉터는 "코로나19 재확산으로 언택트 크리스마스를 보내게 될 고객들의 안전한 랜선파티를 위해 이번 기획전을 준비하게 됐다"며 "앞으로도 C.에비뉴를 통해 많은 고객들에게 쿠팡이 엄선한 다양한 브랜드의 아이템과 차별화된 서비스를 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr