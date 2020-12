현대백화점, "식품관 투홈' 매거진 콘텐츠 강화"

매일 신선식품 추천해주는 ‘새벽시장 리포트’

먹거리 정보 담은 ‘투홈 매거진’도 운영

[아시아경제 임혜선 기자] 현대백화점이 식품 전문 온라인몰 ‘현대식품관 투홈’에 매거진 형태의 콘텐츠를 강화한다. 현대백화점의 최대 강점인 식품 분야에 대한 경쟁력과 전문성을 전면에 내세워 ‘투홈’을 차별화하겠다는 취지다.

현대백화점은 17일부터 식품 전문 온라인몰 ‘현대식품관 투홈’에 하루 단위로 신선식품을 고객들에게 추천해주는 매거진 콘텐츠 ‘새벽시장 리포트’를 선보인다고 밝혔다.

‘새벽시장 리포트’는 현대백화점 바이어(6명)가 매일 새벽 4시 가락시장과 노량진 수산시장에 출근해 직접 검수를 마친 신선식품 중 가장 품질이 좋은 상품을 선별해 추천하는 방식으로 운영된다. 콘텐츠는 평일(월~금요일) 오전 10시 30분에 공개된다.

현대백화점은 또한 ‘현대식품관 투홈’에서 운영하고 있는 식품 전문 매거진 ‘투홈 매거진’의 콘텐츠 확대에도 나선다. 현재 ‘투홈 매거진’ 에서는 현대백화점 식품관 단독 상품의 스토리를 담은 ‘오리진(Origin)’, 흥미로운 식문화 트렌드를 소개하는 ‘나우(Now)’, 나에게 맞는 식품 취향을 알아볼 수 있도록 정보를 제공하는 ‘테이스트(Taste)’, 유명 쉐프들의 레시피를 소개하는 ‘쿡북(Cook book)’ 등 4개의 코너를 통해 매주 4~5개의 콘텐츠를 선보이고 있다.

향후 단순 음식에 대한 콘텐츠뿐 아니라 인플루언서 등 유명인의 인터뷰, 백화점 쇼핑팁(Tip) 등 라이프스타일 정보를 소개하는 플랫폼으로 확장한다는 구상이다.

현대백화점이 이처럼 매거진 콘텐츠 강화에 나선 건 현대백화점의 강점인 식품 분야의 경쟁력과 전문성을 전면에 내세워 ‘현대식품관 투홈’을 차별화하기 위해서다. ‘특가 상품’이나 ‘1+1’ 등 저렴한 가격을 앞세운 프로모션으로 고객을 모으기 보다는 현대백화점만의 프리미엄 신선식품 선별 노하우를 활용한 식품 관련 콘텐츠와 다양한 읽을거리 등을 제공해 자연스럽게 ‘현대식품관 투홈’을 찾게 하겠다는 것이다.

