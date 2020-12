광주 3일만에 다시 두자릿 수…주로 깜깜이 통한 감염, 하루 새 10명

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 밤사이 광주광역시에서 코로나19 확진자가 4명 추가됐다.

17일 광주시에 따르면 전날 0시 기준 4명이 확진 판정을 받아 광주 836~839번으로 분류됐다.

같은날 먼저 확진된 6명을 포함해 16일 하루에만 총 10명이 양성 판정을 받으면서 지난 13일 이후 3일만에 다시 두자릿수 확진자가 나왔다.

또 감염경로를 알 수 없는 깜깜이 환자인 광주 810·830·831번을 고리로 한 전파가 확산하는 모양새다.

북구 삼각동 거주자인 836~837번은 광주성일교회 교인인 810번 접촉자다.

810번을 감염고리로 한 전파 사례는 823·826·827·828·829·836·837번 등 총 7건으로 늘었다.

앞서 방역당국이 810번과 접촉한 광주성일교회 교인 등 71명을 대상으로 실시한 진단 검사에서 810번 가족, 지인, 교인 등이 계속해서 확진 판정을 받고 있다.

838번은 같은날 확진 판정을 받은 70대 독거노인인 831번 접촉자다.

839번은 사회복무요원인 830번과 관련된 확진자다.

방역당국은 깜깜이 환자(810·830·831번) 감염경로와 감염원 등을 조사하고 있다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr